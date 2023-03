Joven drogado con salvia sobrevivió a caída de 18 metros tras saltar por la ventana de un hotel

Un joven de 19 años sobrevivió sorprendentemente a una caída de más de 18 metros, luego de saltar por una ventana de un hotel de San Diego, Estados Unidos, mientras estaba bajo los efectos de salvia, una planta alucinógena.

“Pensé que sería una buena idea experimentar algo de otro mundo”, indicó Sam Taylor, para el medio local NBC 7, al explicar por qué decidió fumar salvia.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, fumar salvia, cuya venta es legal, “puede ocasionar alucinaciones intensas y debilitantes. Incluso, cuando se fuma en pequeñas cantidades, como la cuarta parte de un gramo, puede afectar las percepciones y los sentidos. Esos efectos pueden hacer que los que abusan de ella se hagan daño a sí mismos y lo causen a otros”.

Este joven quedó seriamente herido tras la caída de casi 20 metros, pues quedó con los pies, varias costillas, la pelvis, la muñeca derecha y esternón rotos. Los médicos tuvieron que ponerle 63 piezas metálicas en el cuerpo para mantenerlo unido.

"Dijeron que tenía un 15% de posibilidades de sobrevivir cuando llegué (al hospital)”, dijo Taylor.

Este muchacho recordó que durante ‘su viaje’ pensó ver la cara de uno de sus amigos derritiéndose, pero afirmó que no se acuerda de lo que sucedió después.

Cámaras de seguridad del hotel captaron a Sam Taylor corriendo de una habitación del quinto piso y corriendo por el pasillo, mientras su “cuidador de viaje”, una persona sobria designada para cuidarlo, lo persigue.

Sin embargo, las imágenes muestran que este joven siguió corriendo y terminó saltando por una gran ventana, cayendo en el estacionamiento del hotel.

El psicólogo Willough Jenkins le dijo a NBC 7 indicó que la salvia a menudo se confunde con el cannabis, especialmente en el estado de California, puesto que no es ilegal y se puede comprar fácilmente en internet o en tiendas que vengan cigarrillos.

“Crea una disociación tan intensa, lo que significa perder el contacto con la realidad. Esto no es seguro. El hecho de que no esté tan regulado no significa que sea seguro y la experiencia real es increíblemente desagradable”, explicó el doctor Jenkins.

Dicha disociación que experimentó este joven de 19 años ahora lo tiene caminando con un bastón y en terapias médicas para su recuperación.

“Había estado tomando psicodélicos durante cinco años. He tropezado más de 100 veces en mi vida. Este con salvia es mi último viaje. Hubo un momento no hace mucho tiempo en el que pensé que nunca volvería a caminar. Así que incluso caminar hoy con un bastón se siente realmente bien”, expresó Sam Taylor.

Por su parte, la madre de este joven, Becca Budd, afirmó que toda la experiencia fue aterradora, pero está tratando de ver más allá de la tragedia y ser una influencia positiva en la vida de su hijo.

“¿Qué vamos a hacer en el futuro? Eso es todo en lo que podemos pensar, es qué vamos a hacer para seguir adelante”, aseveró esta mamá.

Ella sugiere a los padres de familia a tener una comunicación abierta y honesta con sus hijos sobre las drogas.