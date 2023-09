Joven en Brasil salió volando de atracción en parque de diversiones: impresionantes imágenes

En Brasil, una joven de 22 años resultó gravemente herida luego de salir volando de la atracción de un parque de diversiones. La aterradora escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales.



La mujer subió al juego mecánico conocido como 'sillas voladoras', que gira a gran velocidad. Minutos después, la silla en la que estaba la joven se desprendió de la atracción y esta terminó dándose un fuerte golpe contra el piso.

De acuerdo con medios internacionales, la víctima sufrió fracturas en todo el cuerpo y tiene un trauma cerebral producto del trágico accidente en este juego mecánico de Brasil.

🇧🇷 | BRASIL: Una joven de 22 años resultó herida después de que una silla voladora se soltara mientras giraba a gran velocidad. pic.twitter.com/lDtoNvqYut — Alerta News 🔴Ultimo Minuto (@AlertaMinuto) September 23, 2023

Un video muestra el momento en el que la silla de la joven sale volando de la atracción. La víctima fue trasladada a un centro asistencial en Brasil y se encuentra en grave estado de salud.

El hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales. "Si antes no me quería subir a eso, ahora ya quedó cancelada totalmente la idea", "Odio estas sillas voladoras. Un pensamiento para la víctima con la esperanza de que salga de él" y "Ni por todo el dinero del mundo me subo en ese juego" y "¿Quién le responde a la muchacha? Casi se mata por culpa de ese juego", fueron algunas opiniones.



¿En qué consiste el juego mecánico de 'sillas voladoras'?

Sillas voladoras Buena Vista Images/Getty Images

Se trata de una serie de asientos colgantes que giran alrededor de un eje central, elevándose y balanceándose por la fuerza centrífuga. Las sillas voladoras pueden tener diferentes formas, colores y temáticas, según el diseño del parque.

Esta atracción es muy popular entre los niños y adultos, ya que ofrece una sensación de libertad, diversión y vértigo, dicen sus promotores.

Las sillas voladoras son una atracción muy antigua, que se remonta al siglo XVIII, cuando se inventaron los primeros carruseles. El primer modelo se creó en Alemania en 1908 y se llamaba 'Der flieger' (el aviador).

