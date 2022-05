Joven encontró una bolsa llena de dinero en la calle y la devolvió a su dueño: “Vi que eran fajos”

Una notable acción se registró en el barrio San José de la ciudad de Temperley en Argentina. Allí un joven empleado de una tienda de ropa se encontró una bolsa llena de dinero en la calle y, sin dudarlo, la devolvió a su dueño.

De acuerdo con el medio local Brown On Line , el protagonista de esta situación ejemplar es Kevin Leonel Gordillo, quien vio cómo la bolsa se le cayó a un adulto mayor, salió del local, la levantó y, de inmediato, lo alcanzó para entregársela.

“Pasó un señor como de unos 80 años que usaba la silla de ruedas como de bastón porque no podía caminar bien y desde adentro del local vi que se le cayó una bolsa. Enseguida salí corriendo, levanté la bolsa y observé que eran fajos de 500 y de 1.000 pesos que enseguida se la devolví”, dijo.

Según el reporte de Brown On Line, en la bolsa había unos 70.000 pesos argentinos, es decir, más de 2.400.000 pesos colombianos.

“No dudé ni un segundo en devolvérselo. Me agradeció, me dijo que tenía que depositarlo en el banco y se fue. Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien”, aseguró Kevin.

Esta destacada acción del joven fue captada por las cámaras de seguridad del local del ropa. Vea el video aquí:

