Joven envió angustioso mensaje a su novio antes de fallecer en incendio: "Mi amor, me voy a morir"

Una desgarradora situación se presentó en horas de la madrugada del pasado sábado, 11 de marzo de 2023, cuando una joven llamó a su novio mientras se encontraba atrapada en un incendio .

Según información del medio Clarín , un hombre identificado como Diego Ampuero estaba trabajando cuando recibió la llamada de la mujer, quien asustada le comentó que perdería la vida, pues dentro de su residencia, ubicada en la comuna de San Antonio, Chile, había comenzado una fuerte conflagración. “Llámame rápido, mi amor, me voy a morir”, manifestó la joven.

Tras escuchar a su pareja, el joven salió del trabajo y condujo al domicilio lo más rápido posible. Durante todo el trayecto, no perdió comunicación con su novia.

"Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas... No pude hacer nada, no llegué a tiempo", comentó el hombre, citado por dicho medio de comunicación.

Publicidad

Asimismo, el sujeto compartió que junto a la joven llevaba viviendo tres años en el lugar.

“No sé cómo seguir. Los bomberos hicieron lo que pudieron, yo tampoco pude salvarla", agregó.

De igual forma, Diego Ampuero cree que el incendio fue provocado y que hay alguien que buscaría hacerle daño, puesto que no es la primera vez que sucede una situación como estas.

Publicidad

Bombero murió por explosión

El miércoles primero de marzo, un bombero murió por una fuerte explosión que se produjo cuando, junto a otros compañeros, luchaba por apagar el fuego de un edificio que era consumido por las llamas en Buffalo, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York, EE. UU .

Según el alcalde Byron Brown, la víctima es un voluntario de 37 años, que fue alcanzado por la llamarada del estallido y por algunos escombros de la estructura que colapsó.

El fuego inició a eso de las diez de la mañana en una tienda de disfraces localizada en una estructura de tres niveles. Tras entrevistar a empleados del sitio, se dedujo que aparentemente unas antorchas colocadas afuera del establecimiento fueron las que iniciaron la emergencia.

Agregaron las autoridades que, desafortunadamente, el bombero no pudo ser auxiliado a tiempo y que la inestabilidad del edificio obstaculizó los esfuerzos.