Joven estuvo en coma un mes tras caer de balcón y, al despertar, reconoció a quien la empujó

Una joven de 22 años que estuvo en coma durante un mes tras caer de un balcón logró vencer a la muerte, despertó y reconoció a la persona que la empujó. El responsable, que afirmaba que ella se había lanzado al vacío intencionalmente, resultó ser su novio.

Todo empezó el pasado 28 de marzo en un edificio de La Plata, Argentina.

Sofía Tummo cayó contra el asfalto después de que supuestamente se hubiera tirado por el balcón de su apartamento.

Vecinos y peatones, que fueron quienes auxiliaron a la joven, le informaron a la Policía que antes de que cayera del balcón escucharon gritos.

Quien se encontraba con ella era Facundo Lemos, su novio, quien declaró en ese momento que su pareja se había lanzado por el balcón, según la información dada por el medio TN.

La madre de Sofía, Guadalupe Espinosa Viale, se pronunció luego de que su hija despertara del coma y afirmó que su exyerno “no bajó ni a verla” cuando cayó.

“Cuando él baja, se tomó un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica de mi hija”, agregó la indignada mujer.

La madre de Sofía expresó su rabia al recordar las palabras de Facundo, quien “decía ‘yo no fui, yo no fui’ y no bajó ni a verla”.

Según ella, el joven, al que sus amigos llamaban ‘ebrio’, “la golpeó dentro del departamento, la agarró del cuello y la tiró por la ventana. Sofía se llegó a agarrar de un cable, pero él la miro y la dejó caer”.

Tuvo que pasar un mes para que la joven que cayó por el balcón pudiera revelar la verdad de lo que ocurrió.

“Pensaron que no iba a sobrevivir y gracias a Dios sobrevivió para contar su verdad y no ser otra mujer muerta más por un femicida y que quede impune”, declaró la mamá de Sofía.

La joven les dijo a las autoridades que Facundo le pegó en reiteradas ocasiones hasta que la empujó al vacío, por el balcón, declaración que habría sido respaldada con informes médicos y testimonios.

El señalado agresor no pudo escapar. La Policía lo capturó cuando estaba saliendo de su casa y ahora deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

La mamá de Sofía clama justicia para que su exyerno “no vuelva a tocar a ninguna mujer, que pague por lo que le hizo a mi hija. Por suerte pudo acordarse de lo que le hizo este hijo de…”.