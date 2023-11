Joven grabó su propia muerte: fue asesinada por su novio

Ielly Gabriele Alves, una mujer brasileña de 23 años, grabó el momento en el cual fue asesinada por su novio. El sujeto, quien dice que no sabía que el arma estaba cargada, tiene un historial criminal por violencia contra otra expareja.



De acuerdo con las versiones publicadas por g1, el crimen ocurrió en horas de la noche del sábado 4 de noviembre de 2023, cuando, según las autoridades policiales, Diego Fonseca Borges, un empresario de 27 años, reportó que su novia había sido baleada por unos motorizados en el municipio de Jataí. Pese a que Alves fue ingresada al Hospital das Clínicas, la joven entró sin signos vitales.

Las versiones entregadas por el joven empresario no convencían a las autoridades, puesto que sus relatos presentaban contradicciones. Una vez se revisó el teléfono de la víctima se encontró un escalofriante video donde se ve a Fonseca apuntando con un arma a la joven, a quien dispara mientras ella le habla de manera tranquila.

Los abogados de Diego Fonseca Borges escribieron una carta en la cual explican que su cliente nunca tuvo la intención de quitarle la vida a la joven.

"De camino a casa, Diego se detuvo a un costado de la carretera para orinar, momento en el que Ielly comenzó a grabar el video. El arma ya estaba sin cargador y Diego pensó que ya no quedaban balas en la pistola. Y en ese momento en el que lo filmaban decidió gastar una broma, apuntando con el arma a Ielly y apretando el gatillo, simulando un disparo. Sin embargo, todavía había munición en la aguja y lo que iba a ser una broma acabó siendo una gran tragedia", explicó la defensa del sujeto, quien hoy está capturado.

En entrevista con el programa de televisión Encontro com Patrícia Poeta, Olesiane Alves, madre de la joven asesinada, dijo no haber sospechado de Fonseca en un principio.

"¡Me quedé en shock porque él me abrazó, su asesino me abrazó! Tuvo el cinismo de abrazarme, simplemente le quitó la vida y me abrazó", comentó Olesiane.

Pese a esto, algunas amigas de la joven reportaron que la Ielly había sido víctima de abuso en su noviazgo con el empresario, quien habría golpeado y amenazado a la joven en ocasiones anteriores, llevando incluso a que esta terminara la relación.

De acuerdo con g1, Fonseca Borges tiene condenas por robo y violencia doméstica contra una de sus exparejas, aunque los abogados que llevan el caso no hicieron comentarios frente a ese caso.