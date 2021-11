Joven le cumplió el sueño al hombre que lo cuidó de niño y su gesto se vuelve viral

Henry Mutebe es un joven de Uganda que protagonizó una notable historia de agradecimiento y que se ha hecho viral en las redes sociales. Decidió regalarle un viaje en avión al hombre que lo cuidó de niño, cuando se quedó sin su padre y su mamá tenía que trabajar muy duro para sostenerlo.

“Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Fueron aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, comentó Henry en sus redes sociales.

El hombre al que Henry, quien perdió a su papá en 1996, le agradece infinitamente por no desampararlo es Wilson Dhabangi, un vecino que en ese entonces tenía unos 50 años y se dedicada a hacer mandados, así como a transportar personas en bicicleta.

Wilson, según cuenta Henry, le llevaba detalles, como comida y té, cuando iba a visitarlo y lo hacía con tanto amor que no le importaba tener que desplazarse durante tres horas para poder llegar a la escuela desde el pueblo donde vivía. Incluso, en el internado llegaron a pensar que era su papá.

Por eso, Henry ahorró dinero durante un año para hacerle un regalo al hombre que lo cuidó de niño y voló junto a él desde Entebbe, Uganda, hasta Nairobi, Kenia. El joven aseguró que Wilson tuvo una experiencia inolvidable que disfrutó de principio a fin y compartió imágenes del viaje.

Sin embargo, esta no es la única muestra de agradecimiento que Henry Mutebe tendrá con quien también fue su figura paterna. Afirmó que ha estado ahorrando para construirle una casa y que la aerolínea en la que viajaron se ofreció a ayudarle en ese propósito.

Y aunque el viaje fue en septiembre pasado, esta conmovedora historia se ha hecho viral en las últimas semanas.