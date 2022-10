Joven le disparó a una familia sin hogar que dormía en un carro, incluida una mujer embarazada

La Policía de Tampa, en Florida, EE. UU., detuvo a un joven de 21 años como sospechoso de haber disparado a una familia sin hogar, entre la que estaban el padre, su esposa embarazada de nueve meses y sus tres hijos menores de edad, cuando dormía en su automóvil.

La madre fue llevada a un hospital porque una bala le rozó la cabeza, pero su vida no corre peligro. Los hijos y el esposo no fueron alcanzados por las balas, informó la Policía en un comunicado.

Publicidad

El detenido es Christopher Stamat, propietario de un auto BMW negro que fue visto en la zona donde se produjo el tiroteo, el miércoles 5 de octubre de madrugada.

Stamat es acusado de seis cargos por delitos graves, incluidos cuatro cargos de asalto agravado con un arma mortal, un cargo de intento de asesinato en segundo grado y un cargo de disparar contra un vehículo, según un comunicado policial.

La Policía vio el carro en los videos de las cámaras de seguridad, averiguó los datos del propietario y obtuvo una orden judicial para registrar su hogar.

Allí encontró una caja de munición de calibre 9 mm vacía y casquillos de bala que supuestamente coinciden con los hallados en el automóvil de la familia.

Publicidad

De acuerdo con el comunicado de la Policía de Tampa, ciudad a unos 400 km al oeste de Miami, el vehículo de Stamat fue ubicado el 6 de octubre en el garaje de una casa de esa ciudad.

El joven admitió que solo él había conducido el vehículo en los últimos días y que manejó por la zona del tiroteo.

Publicidad

Cuando fue detenido, no dio un motivo para el ataque, pero dijo que sentía que la gente lo seguía y acechaba usando múltiples vehículos, bicicletas y a pie. No obstante, la Policía no tiene indicios de que conociera a la familia de desamparados.

"Nuestra comunidad en su conjunto puede dormir más tranquila esta noche sabiendo que el sospechoso vinculado a este acto de violencia monstruoso y aleatorio ya no es libre de aprovecharse de personas inocentes", dijo la jefa de Policía de Tampa, Mary O'Connor, al informar de su detención.

El padre de la familia fue el primero en darse cuenta de que les estaban disparando y despertó a su pareja y sus hijos para que se cubrieran.

Una vez que terminaron los disparos y el automóvil del que provenían abandonó el lugar, el hombre vio que su esposa estaba herida, dijo la jefa policial.