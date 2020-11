Joven lleva 10 días desaparecido luego de que sus compañeros del colegio le jugaran una broma

Las autoridades de México se encuentran en la búsqueda de Jorge Barrera Ríos, un adolescente de 16 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de octubre.

Según los últimos audios y mensajes que el joven envió, sus compañeros del colegio le jugaron una broma al hacerle creer que debía ir a estudiar cuando no era así. Desde ese momento se perdió su rastro.

“Me pusieron el pie bastante feo, es mi culpa por ser hasta cierto punto inocente, porque nadie me había hecho esto, nadie. Es triste pensar que de los que yo me fié y pensé que eran mis compañeros me hicieran esto, duele bastante que te traicionen”, mencionó Jorge Barrera antes de desaparecer.

En ese orden de ideas, el joven habló sobre la broma que le jugaron sus compañeros del colegio: “Les pregunté si debíamos ir a la prepa y dijeron que sí. Moví casi cielo, mar y tierra para llegar".

Fragmento del último audio que envió Jorge, de verdad sigo sin creer que existan personas, que creen que es divertido jugar con alguien #nosfaltajorge

Días después de su desaparición, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió una circular en la que se especificaba su plan de búsqueda.

La #FGJCDMX busca desde el 03 de noviembre, fecha en que se reportó su desaparición, a Jorge, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 26 de octubre en la colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan #NosFaltaJorge

Horas más tarde, en las redes sociales se popularizó el numeral #NosFaltaJorge. Se espera que este adolescente aparezca sano y salvo. Además, los cibernautas piden un castigo ejemplar para los que le jugaron la broma que hoy lo tiene desaparecido.