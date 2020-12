Joven madre lanza a su bebé a un sucio río, alentada por el padrastro del niño

Una joven de 18 años, en compañía de su pareja, lanzó a su bebé a un río de aguas residuales en el municipio de Huehuetenango, en Guatemala , país de Centroamérica. El aterrador hecho fue captado por una cámara de seguridad.

En el video se observa cómo las dos personas se acercan sigilosamente hacia la orilla de un barranco, desde donde la mujer arroja al pequeño. Una vez lo lanza, ella y su pareja, de 28 años, se retiran del lugar sin inconvenientes.

Tras conocerse la situación, los bomberos iniciaron la búsqueda del menor, cuyo cuerpo fue hallado diez horas después, de acuerdo con medios de comunicación de Guatemala. La joven fue detenida.

“No tenía nombre el bebé, todavía no lo había registrado”, dijo la mujer, al asegurar que llevaba cuatro meses de relación con el padrastro del pequeño y que lo lanzó “porque él no lo quería y no quería que su familia se enterara”.

Publicidad

Las declaraciones de la mujer fueron emitidas por el noticiero guatemalteco Telediario, donde además informaron que se le deberá comprobar su estado de salud para determinar si tiene algún trastorno mental. En caso que no padezca alguno, se iniciaría un proceso penal por parricidio.