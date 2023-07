Joven murió en su primer día de trabajo: se electrocutó mientras realizaba una conexión de TV

En México, un joven de 23 años murió en medio de un accidente laboral. La víctima estaba en su primer día de trabajo y se disponía a realizar una conexión de televisión por cable, pero una descarga eléctrica acabó con su vida.

Según El Heraldo de México , el hecho ocurrió en una vivienda situada en el estado de Jalisco. La víctima mortal se encontraba en el techo de la estructura para cumplir con su tarea, pero rozó los cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica.

Segundos después llegaron al sitio los servicios de emergencia para iniciar las labores de recuperación del cuerpo del joven, que estaba colgado de los cables.

Publicidad

Pese a lo anterior, algunos familiares del joven manifestaron en las redes sociales que él no estaba cerca de los cables, por lo que ponen en entredicho la versión dada por las autoridades.

¿Qué hacer en caso de una descarga eléctrica?

Priorice la seguridad: antes de acercarse a la persona afectada, asegúrese de que no haya ninguna fuente de electricidad activa cerca. Esto es fundamental para evitar poner en riesgo su propia seguridad.

Publicidad

Corte la fuente de electricidad: si es posible, desconecte o apague la fuente de electricidad involucrada. Si no puede hacerlo, intente alejar a la persona de la fuente de electricidad utilizando un objeto no conductor, como un palo de madera seco o una cuerda.

Llame a los servicios de emergencia: contacte de inmediato a los servicios de emergencia para solicitar asistencia médica. Es importante que describa claramente la situación y siga las instrucciones que te den.

Publicidad

No toque a la persona directamente: evite tocar al afectado mientras aún está en contacto con la corriente eléctrica. Podría sufrir una descarga eléctrica también. Si es seguro hacerlo, utilice un objeto no conductor, como un palo de madera, para separar a la persona del cable o fuente de electricidad.

Publicidad

Verifique la respiración y el pulso: si la persona no está respirando o no tiene pulso, inicie de inmediato la reanimación cardiopulmonar siguiendo las instrucciones del servicio de emergencia por teléfono. Si no está entrenado en RCP, siga las indicaciones del operador de emergencias hasta que llegue la ayuda médica.

Recuerde que estos son consejos generales y que es importante buscar ayuda médica profesional en caso de una electrocución.