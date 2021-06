Joven murió tras ser ferozmente atacada por el perro de su hermano

Keira Ladlow, una kickboxer de 21 años que sufría un trastorno de personalidad inestable, fue encontrada muerta en la casa de su hermano en Birmingham, Inglaterra , después de que fue brutalmente atacada por un perro de raza Bull Terrier de Staffordshire.

El can había sido adoptado por su hermano con la esperanza de que ayudara a la mujer a sobrellevar sus problemas de salud mental, según informó el medio local The Sun.

Kayden Barret, hermano de Keira, le dijo al Tribunal Forense de Birmingham que cuando regresó del trabajo, encontró a su hermana acostada bocabajo en la sala y el perro, llamado Gucci, “acurrucado en una esquina”:

“Entré en pánico y no supe qué hacer. Siempre la he protegido. Me siento responsable a pesar de que no pude haber hecho nada ese día ”, le dijo Barret a los investigadores en una declaración escrita.

El hombre adoptó al animal en octubre del año pasado tras descubrir que lo estaban regalando después de que mordió a otro perro.

Barret le relató a los investigadores que la mascota se había “adaptado bien” y se había unido a él y a su hermana.

Sin embargo, la noche antes de que pasara el incidente, Keira le dijo a su hermano que temía que Gucci la mordiera, pero él descartó sus temores y lo atribuyó a que ella no había tomado sus medicamentos.

La asistente forense Rebbeca Olllivere sostuvo en una declaración que “nadie sabrá jamás qué causó el trágico cambio de comportamiento del perro”.

El animal fue capturado y sacrificado.