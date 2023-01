Joven quedó parapléjica después de pasar mucho tiempo sentada viendo televisión

La mujer tuvo que mojarse las piernas para comprobar que no las sentía. Los médicos le descubrieron una extraña enfermedad que no la dejará volver a caminar.

Emily Overton, de 23 años, estaba sentada en el sofá con su novio mientras veían un espectáculo de lucha libre cuando se dio cuenta de que, al intentar levantarse, las piernas no le reaccionaban.

“Fue alrededor de las 3:30 am, cuando decidí irme a la cama, que traté de levantarme y me di cuenta de que no podía moverme en absoluto. Estallé en lágrimas, estaba histérica”, contó la joven inglesa a los medios locales .

Mientras ella se mojaba las piernas para ver si sentía algo en sus extremidades inferiores, su novio llamó una ambulancia para transportarla al hospital de Pinderfieldsen, en Inglaterra.

Después de recibir la atención médica, los doctores le diagnosticaron una malformación arteriovenosa muscular, más conocida como AVM, un raro trastorno causado por un nudo de vasos sanguíneos cerca a la columna vertebral, que no le permitirá volver a caminar, ya que esta dolencia usualmente empeora con el tiempo.

El reporte médico también explicó que la enfermedad había estado presente en su cuerpo desde varios años antes, pero que no fue sino hasta el día del incidente que le diagnosticaron correctamente el trastorno.

Ahora los doctores intentan resolver si la reacción de la enfermedad se dio específicamente por pasar mucho tiempo sentada en la misma posición o si se habría dado en cualquier otra situación.