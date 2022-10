Joven quiso denunciar a su pareja por violencia, la ignoraron y apareció muerta en su casa

En el municipio de Trancas, Argentina , hay indignación luego de que se conoció el caso de una mujer que quiso denunciar a su pareja por violencia; no obstante, no le prestaron atención porque "no estaba el oficial de turno". Al no obtener respuesta, la joven volvió a su casa y luego apareció muerta.



Una vez se hizo público el caso, que se registró el pasado domingo, hubo disturbios en la casa de la familia del acusado. "No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada, volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso", reclamó Ernesto Campos, cuñado de Noelia Soledad Sosa, la víctima, a medios locales.

Noelia tenía 30 años y dos hijos. "Ella me dijo que estaba muy mal porque su pareja la había atacado. Contó que la tomó del cabello, la arrastró por la casa y que luego le destrozó el celular", añadió Campos.

Sobre la denuncia por violencia, el cuñado de Noelia aseguró que "le dijeron que como no estaba el oficial de guardia, no podían hacer nada. Que regresara en la tarde, que seguro lo encontraría". Ante la negativa, la mujer les suplicó ayuda, pues su pareja la estaba esperando en la puerta de la comisaría. "Les dijo a los uniformados que ella no podía salir de ahí porque tenía miedo de que le hiciera algo malo", sostuvo.

Noelia Sosa tenía 30 años y dos hijos. Ayer domingo al mediodía fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas por violencia de género. No le tomaron la denuncia y la mandaron a la casa, le dijeron que vuelva a las 5. Ella volvió a su casa y se quitó la vida. pic.twitter.com/9QoDSBL9KV — Mariana Romero (@MarianaR31) October 18, 2022

Campos mencionó que Noelia "estaba muy mal. La noté como rendida, que no había nada que pudiera hacer. Él es un productor importante en la zona. Estaban de novios y ella se quedaba varias veces en su casa. Creo que ella nunca lo denunció porque lo amaba y aguantaba todo".

Además, las amigas de la mujer le contaron a Campos que el sujeto le daba pastillas para dormir y la encerraba en el baño. "Nos avisaron de su muerte y fuimos corriendo hasta ahí. Estuvimos horas esperando y cuando llegaron los de criminalística estuvieron cinco minutos y nos entregaron el cuerpo", informó.



El cuñado de Noelia reclamó que a ella "la desprotegieron, porque no le dieron ninguna respuesta, a pesar de que el denunciado estaba en la puerta de la comisaría. Se fue del lugar muerta de miedo".

Por otro lado, a la mujer no le hicieron una autopsia: "Es muy probable que se haya suicidado, pero también existe la posibilidad de que la hayan colgado".

Hace algunas horas, familiares y amigos de Noelia marcharon por las calles de Trancar, incluso hubo protesta frente a la comisaría: "Se han tomado todas las medidas administrativas de rigor para determinar la responsabilidad del personal de la comisaría de Trancas. Nuestros hombres saben cómo deben actuar, permanentemente se les está instruyendo sobre esta cuestión. Por ese motivo, si es que se llega a encontrar alguna irregularidad, se actuará con rigor", señaló el jefe de la Unidad Regional Norte, Joaquín Girveaux.

