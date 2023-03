Joven se aferra a la vida tras ser encontrada 48 horas después de sufrir un accidente vial

Un fatal accidente automovilístico tiene conmocionados a los habitantes de Reino Unido: cinco jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados en un Volkswagen Tiguan de color blanco estrellado en el área de St Mellons, en la capital de Gales. Tres de los ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar y los otros dos fueron trasladados, 48 horas después del siniestro, al Hospital Universitario de Gales en Cardiff.



Las víctimas mortales fueron identificadas como Eve Smith y Darcy Ross, de 21 años, y Rafael Jeanne, de 24. Shane Loughlin, de 32, y Sophie Russon, de 20, se encuentran en estado crítico, en una lucha por su vida. De acuerdo con el diario local The Mirror, los jóvenes habían sido vistos por última vez en la madrugada del sábado, cuando estaban de fiesta en el bar Muffler en Newport, al noreste de Cardiff.

De allí salieron con destino hacia el club nocturno Trecco Bay, en Porthcawl, al oeste de la capital de Gales. Al comienzo de ese trayecto, de poco más de 60 kilómetros de distancia, el grupo de amigos sufrió el trágico accidente, a la altura de la A48 de St Mellons. Pese a tratarse de una avenida altamente concurrida, no fueron encontrados sino hasta 48 horas después, gracias a la insistencia de Anna Certowich, madre de Sophie.

Trayecto de Newport a Porthcawl. El círculo rojo resalta el lugar donde ocurrió el siniestro vial. Google Maps

Certowich, de 42 años, declaró para el medio británico Daily Mail que la policía le restó importancia a su búsqueda, diciéndole que “dejara de llamar” a pedir información sobre su hija. "No parecía importarles. Tuve que conducir hasta Cardiff para llamar yo misma a las puertas porque no hacían nada. No parecían creer que valiera la pena investigar, fue muy frustrante", aseveró.

Gracias a su insistencia, las autoridades intensificaron la búsqueda de los jóvenes y lograron dar con su paradero. Según su madre, Sophie “estaba a 20 metros de distancia, tirada asustada junto a sus amigos que estaban muertos”.

La joven, hallada con vida, se encontraba atrapada en el vehículo sin poder moverse, con múltiples hemorragias en el cerebro y con el cuello y la columna fracturados. Sophie fue trasladada al Hospital Universitario de Gales en Cardiff, donde fue sometida a cirugía. Por ahora se encuentra conectada a algunas máquinas, aferrándose a la vida mientras logra estabilizarse. El otro joven que también sobrevivió fue trasladado al mismo hospital, pero se desconoce su estado de salud.