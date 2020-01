Joven se cayó 150 metros al vacío y milagrosamente vivió para contarlo

El hombre de 16 años estaba escalando una montaña cuando resbaló. Socorristas duraron cuatro horas para rescatarlo.

El joven alpinista Gurbaz Singh sufrió el accidente en el monte Hood, Oregón, en Estados Unidos.

Justo cuando iba a coronar la cima, acompañado de sus amigos, Singh se fue por el despeñadero, en una zona conocida como The Pearly Gates.

You can see rescuers working with the patient on @KATUNews ‘ livestream now — they’ve made their way to Palmer Ski Lift: https://t.co/OSUVBIOeLB pic.twitter.com/lzvOFyw0MS

Eran 150 metros al vacío y, aunque muchos temieron lo peor, el joven solo presentó una factura en el fémur.

Rescatistas trabajaron exhaustivamente para trasladarlo a un hospital; inmovilizaron la pierna herida y lo llevaron. Cuatro horas duró en total la operación.

We’ve pulled some archival video (shot several months ago) to give you a little context for the rescue op:

The 16-year-old fell from the Pearly Gates, seen in this video, to the Devil’s Kitchen.

As you can see, it’s a serious hike to @timberlinelodge . pic.twitter.com/RI3DCDIyG8

— Clackamas Sheriff (@ClackCoSheriff) December 30, 2019