Joven se lanzó de la ventana de un edificio para evitar que hombres la prostituyeran

Una joven de 19 años se lanzó de la ventana de un edificio en Turquía para evitar, según la misma víctima, que la prostituyeran. Afirmó que un grupo de hombres la había secuestrado, abusado y grabado y que también había amenazado a su familia.

El diario The Sun divulgó el impresionante video de la mujer que, en cuestión de segundos, se bota desde el segundo piso del inmueble, a unos 9 metros de altura, cayendo primero sobre un carro parqueado y rebotando al asfalto, donde quedó tendida.

Aunque sobrevivió a la caída, sufrió graves lesiones.

La joven que se lanzó de la ventana de un edificio susurraba mientras era atendida que unos hombres la habían secuestrado “y me tomaron como rehén, vinieron de Irán. Querían prostituirme”.

“Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí y a mi familia. Sería mejor si me muriera”, decía.

Aunque intentaron persuadirla para que regresara a la habitación donde estaba, ella, al parecer, no los escuchó por temor a que sus secuestradores volvieran a retenerla y por eso se lanzó de la ventana de un edificio.