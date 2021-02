Joven sobrevivió al ataque de un cocodrilo: asegura que fue gracias a tutorial de Youtube

Sobrevivir al ataque de un cocodrilo es algo poco probable, sin embargo, un joven de 22 años lo logró en Australia y de una forma insólita.

Isaac Adidi estaba en un estanque con su pareja y un amigo cuando por poco fue cazado por el reptil. “Intentó sumergirme, luego me dejó ir por un segundo y seguidamente me agarró por una mano y me volvió a sumergir", contó a medios locales .

Inicialmente quienes estaban con él pensaron que se trataba de una broma, no obstante, los gritos dejaron en evidencia que era un cocodrilo.

Durante la lucha para sobrevivir, Isaac sufrió varias heridas en el brazo y en la espalda. Pero salió con vida, dice él, gracias a que en un tutorial de Youtube conoció que hurgando los ojos del animal podía causarle daño y hacer que huyera.

Cuando el reptil se fue, Issac Adidi volvió a la orilla y logró que lo llevaran a un hospital local, en donde se recupera.