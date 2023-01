Joven tuvo que cantar mientras la operaban de tumor cerebral para salvar su talento musical

La voz de Kira Iaconetti, de 19 años, no solo puso a tararear al personal médico, también ayudó al neurocirujano a preservar su cualidad artística.

La joven cantó ‘Island in The Sun’, de Weezer, mientras el especialista Jason Hauptman removía el tumor.

“No es suficiente para ella solo cantar, necesito saber si está cantando de una manera que se desvíe de la forma en que debería hacerlo”, explicó el neurocirujano sobre el procedimiento.

La masa en el cerebro de Kira, que se recupera de la intervención, estaba afectando la forma como escuchaba e interpretaba la música.

La artista fue operada en el Seattle Children's Hospital.

Weezer, la banda que canta el tema, se enteró del caso e invitó a Kira a su concierto en Vancouver, Canadá, en abril. Su doctor le dijo que para entonces estará del todo recuperada.