Joven venezolano arrollado en Texas “dijo que no quería dormir más en la calle”, según su mamá

Una humilde familia que hace algunos meses huyó de Venezuela en búsqueda de un mejor futuro en Colombia hoy llora la partida de Cristian Sangronis, un joven colombo-venezolano que desde hace mes y medio decidió probar suerte en Estados Unidos, pero que murió arrollado en Texas junto a otros 7 migrantes .

Su periplo a tierras norteamericanas empezó en Santa Marta hasta llegar a Texas. Este fue el último mensaje que hoy con dolor recuerda su madre, María Rodríguez: “Me dijo ‘mami, yo doy la vida por ti, mi vieja, y por eso te voy a dar de todo’. Le dije ‘no te vayas, quédate conmigo. No me dejes, mi niño, no me dejes'”.

Cristian vivía del día a día. En las últimas semanas dormía en la calle porque no tenía cómo llegar hasta Colorado, donde unos conocidos.

“Me dijo que no quería dormir más en la calle y por eso consiguió un refugio con 50 dólares, 20 que le dio un muchacho que se llama Luis (amigo) y 30 que tenía”, añadió la mujer.

Según doña María, Cristian esperaba junto a otros migrantes un bus para irse a San Antonio, hasta que lo inesperado sucedió.

“Él necesitaba 80 dólares para llegar a San Antonio para pedir una ayuda humanitaria para que le dieran un pasaje para llegar a Colorado y ellos estaban esperando el bus sentados para irse a San Antonio”, contó.

El corazón de María pide justicia y también ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo. “Que me ayuden a traer a mi hijo y así llevármelo a Venezuela, que nos ayuden con los pasajes, nosotros somos como diez. Mi esposo es una persona humilde, trabajamos en el día a día”.

Cristian se fue por el sueño americano, pero hoy su familia vive una pesadilla tras perder a este joven de 19 años en una vía de Texas.

Los cargos que enfrenta el hombre que cometió el atropello masivo en Texas

El hombre detenido por el atropello el domingo frente a un centro de acogida de inmigrantes en Brownsville, en el estado de Texas (EE. UU.), que dejó ocho muertos, ha sido acusado de homicidio imprudente y asalto con arma mortal, indicaron el pasado lunes, 8 de mayo, las autoridades locales.

George Álvarez, de origen hispano, recibió ocho cargos por homicidio imprudente y otros diez por asalto agravado con arma mortal, detalló en conferencia de prensa Felix Sauceda, jefe de Policía de la localidad texana de Brownsville, donde tuvo lugar el suceso.

El agente precisó que todavía no se ha descartado que el atropello fuera intencional, por lo que los cargos recibidos podrían cambiar y aumentar.

El vehículo, que, según Sauceda, "perdió el control", se llevó por delante a un grupo de peatones que esperaban en una parada de autobús frente al refugio para personas sin hogar Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, convertido en albergue debido a los cientos de inmigrantes que transitan por la zona.

El jefe de Policía apuntó que todavía no han recibido los resultados de los análisis para determinar si el hombre conducía bajo los efectos de alguna sustancia.

Álvarez intentó huir del lugar de los hechos pero fue detenido por personas que presenciaron lo sucedido. Según Sauceda, el hombre tenía antecedentes criminales, entre otros por dos asaltos con arma mortal y por un asalto a un oficial de la autoridad.