Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol, condenado a 9 años por caso 'FIFAgate'

Fue hallado culpable de tres de los cinco cargos que enfrentaba por aceptar millonarios pagos a cambio de contratos para televisar y promocionar los torneos.

Napout, quien tomó brevemente la palabra para pedir "compasión" a la magistrada, tendrá que hacer frente además a una multa de un millón de dólares y, previsiblemente, devolver además 3,3 millones de dólares que supuestamente se embolsó a través de sobornos.

La juez federal Pamela Chen explicó que tuvo en cuenta el historial personal del exvicepresidente de la FIFA y su estado de salud mental como factores para una condena más reducida con respecto a los 20 años de cárcel que pedía la Fiscalía.

La abogada de Napout, Silvia Piñera, aseguró que recurrirá tanto el veredicto de culpabilidad como la sentencia conocida hoy, que consideró que "no es una sentencia justa".

"Juan es un hombre de mucha humanidad, generoso en su país. Para los actos que lo encontraron culpable, un término de prisión de 9 años no es justo", declaró Piñera a los periodistas.

La abogada destacó el golpe que la decisión de la jueza supone para la familia y recalcó que lo que pasó hoy es "algo muy injusto".

La esposa de Napout, Karin Forster, también hizo una amplia presentación sobre las cualidades personales.

"Es un hombre decente y generoso, que ha tratado a todo el mundo por igual y con generosidad", dijo Forster, que estuvo presente junto a sus hijos y otros miembros de la familia.

Napout fue declarado culpable el pasado mes de diciembre de conspirar para cometer crimen organizado y de fraude electrónico, aunque un jurado le declaró inocente de la acusación de conspirar para el blanqueo de dinero.

Según la Justicia estadounidense, se habría embolsado al menos 3,3 millones de dólares en sobornos pagados por empresas para hacerse con emisiones de torneos internacionales, que le habrían prometido pagos por un valor total de casi 25 millones de dólares.

Desde diciembre, el exdirectivo ha estado internado en una prisión de Nueva York, a la espera de conocer la pena.

Ésta fue anunciada hoy por la jueza Chen tras una larga audiencia en la que la defensa trató sin demasiado éxito de lograr un castigo lo más reducido posible.

La jueza aseguró que tuvo en cuenta el historial de Napout como un hombre "generoso" y "bondadoso", unas características que fueron defendidas también en más de doscientas cartas remitidas a la corte por familiares, amigos y conocidos.

Sin embargo, rechazó la mayor parte de los argumentos de la defensa para reducir la condena, subrayando la gravedad de los crímenes y el daño causado por Napout y otros exdirectivos a la reputación del fútbol profesional.

La jueza, además, dijo no poder comprender la motivación del que fuera presidente de la Federación paraguaya para delinquir si no es por otra cosa que "avaricia", dada su acomodada situación financiera.

Chen consideró además que la sentencia debía lanzar un "contundente mensaje" a otras personas para que no cometan el mismo tipo de delitos.

La condena incluye dos años de libertad condicional una vez que Napout salga de la cárcel y establece que, si es deportado de EE.UU. a continuación, no podrá regresar al país.

La pena de 9 años de cárcel contrasta con la de 4 años que la misma magistrada impuso este mes al brasileño José María Marín, otro exdirectivo del fútbol que fue declarado culpable junto a Napout.

Según explicó, la avanzada edad de Marín, de 86 años, y su menor participación en el sistema de sobornos justificaban esa condena más reducida.

