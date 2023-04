Juan Guaidó a gobierno Petro: "Deportar a un perseguido por una dictadura se siente como amenaza”

Una controversia se ha armado tras el polémico paso del líder opositor venezolano Juan Guaidó por Colombia. El Gobierno de Gustavo Petro ordenó su salida por irregularidades ante Migración y descartó que haya sido expulsado hacia Estados Unidos, donde finalmente arribó.

El presidente Petro trinó en las últimas horas que, si Juan Guaidó “entra con su pasaporte y pide asilo, con mucho gusto se le hubiese ofrecido. No tiene por qué ingresar ilegalmente al país". Desde Miami, donde arribó finalmente, el venezolano respondió: “El pasaporte ilegal y el asilo son cosas que no son una sola idea. Cuando se busca asilo, cuando se es perseguido, hay condiciones específicas, pero más allá de eso se pidió colaboración del gobierno colombiano para poder trasladarme de Cúcuta a Bogotá, como se hace en estos casos, por vía migratoria normal. Lamentablemente, no la conseguimos”.

En medio del proceso, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, dijo que habían dispuesto todo para que el líder opositor estuviera con un paso seguro por Colombia y que existía un acuerdo con Estados Unidos para que llegara a Miami.

Sobre esto, Guaidó aseguró que “el ministro Leyva se contradijo en varias ocasiones, hizo casi una amenaza pública de deportación. En Estados Unidos facilitaron mi seguridad, porque me sentí en riesgo a una deportación a una dictadura”.

Criticó que Colombia no solo no le brindó ayuda, “sino que se cuestionó mi presencia ahí, que podía ser causal de deportación. Evidentemente, deportar a un ciudadano que está perseguido por una dictadura, que corre riesgo su vida e integridad, se siente como una amenaza”.

Juan Guaidó recalcó que “ya son muchos, son cuatro años y tres meses de persecución. El 5 de enero pasamos esta etapa de gobierno interino, lo cual hace vulnerable a la oposición a las amenazas de Maduro”.

Conclusiones de cumbre sobre Venezuela

Este martes, 25 de abril de 2023, en Bogotá se realizó la cumbre internacional de alto nivel sobre Venezuela.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, dio a conocer las principales conclusiones de la conferencia, entre los cuales están la realización de elecciones libres y transparentes en Venezuela, el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y que el país vecino vuelva a ingresar al Sistema de Interamericano de Derechos Humanos.

“La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021”, declaró Álvaro Leyva.

En cuanto a las sanciones, el canciller manifestó “que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”.

Por último, las conclusiones del encuentro serán enviadas al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana, las cuales apuntan al restablecimiento democrático de Venezuela.