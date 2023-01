Juan Guaidó asegura que febrero será "determinante" para sacar a Nicolás Maduro del poder

El presidente interino anunció que el próximo 12 de febrero se hará una movilización en el Día de la Juventud, entre otras acciones que prepara.

"Cerramos enero con fuerza, un enero que nunca vamos a olvidar en este país, así como nos enfrentamos a un febrero que tiene que ser determinante", expresó afónico Guaidó ante un río de gente que desafió a Maduro en el 20 aniversario de gobierno chavista.

Desde la tarima frente a la sede de la Unión Europea en el este de Caracas, Guaidó aseguró que el 12 de febrero se hará una movilización en el Día de la Juventud, entre otras acciones que prepara.

En su primera aparición en seis meses en una plaza pública, en el centro de Caracas, Maduro dijo, ante otra enorme manifestación, avalar una propuesta de la oficialista Asamblea Constituyente de adelantar de 2020 a este año las legislativas.

"Estoy de acuerdo y me resteo (me comprometo) con esa decisión (...) ¿Quieren adelanto de elecciones? ¡Vamos a elecciones!", expresó el presidente, quien reiteró que Estados Unidos usa a Guaidó de "títere" para asestarle un golpe de Estado.

Un anticipo de esos comicios apunta a despojar a la oposición del único poder que controla desde enero de 2016, tras su arrasador triunfo en las parlamentarias de 2015, origen del conflicto.

Maduro anuncia adelanto de eleccciones parlamentarias Guaidó, autojuramentado el 23 de enero, convocó esta marcha para respaldar el ultimátum que dieron a Maduro Francia, España, Alemania, Reino Unido, Portugal y Holanda para que acepte "elecciones libres" o de lo contrario reconocerán al opositor.

"Fuera dictador", "Maduro usurpador", rezaban pancartas opositoras. "Váyanse al carajo, yanquis de mierda", gritaba una oficialista.

Así fue la jornada de marchas en Venezuela en la que se exigió "elecciones libres" y anticipadas "La transición es inminente"

El inicio de las manifestaciones en todo el país fue agitado por un video difundido en redes sociales en el que el general Francisco Yánez, de la Aviación Militar, desconoció a Maduro, convirtiéndose en el militar activo de mayor rango que reconoce a Guaidó.

"El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo", dijo Yánez, quien aseguró que la "transición a la democracia es inminente" y pidió a los militares no dar "la espalda al pueblo".

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, pidió a los uniformados seguir "el liderazgo del general Yánez".

La cuenta de Twitter de la Aviación Militar colgó la foto de Yánez tachada con la palabra "traidor". "Es un golpe duro para la FANB aunque (el oficial) no tenga comando", dijo a la AFP la experta en asuntos militares Rocío San Miguel.

Sin mencionarlo, Maduro dijo en su discurso que "la Fuerza Armada está cada vez más leal y más comprometida", bajo su mando.

Guaidó ofrece amnistía a los militares intentando quebrar el principal sostén del gobierno: la Fuerza Armada.

"Estoy seguro que lo repetirán muchos militares muy pronto", aseguró el opositor, al referirse al general.

Este sábado, Maduro -respaldado por China y Rusia- anunció la incorporación de al menos 20.000 milicianos civiles a la Fuerza Armada para enfrentar lo que denunció como un "plan macabro" del mandatario estadounidense, Donald Trump.

General de la Fuerza Aérea venezolana reconoce a Juan Guaidó como presidente interino Guaidó anunció ayuda humanitaria para Venezuela

El jefe del Parlamento venezolano anunció que se conformó una "coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia) y Brasil.

"Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte", dijo desde una tarima en una plaza del este de Caracas donde se celebra una manifestación en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó.

El opositor también indicó que habrá un centro de acopio en una isla del Caribe, aunque no detalló cuál, y señaló que esta ayuda empezará en los próximos días.

Aseguró además que este primer apoyo irá a la población más "vulnerable" y que los militares serán quienes tengan en sus manos la decisión de que entre esta ayuda a Venezuela.

"Y además en los próximos días le estaremos pidiendo respaldo al pueblo de Venezuela para que efectivamente pueda ingresar toda esa ayuda humanitaria", agregó al tiempo que advirtió que no será sencillo.

Guaidó resaltó que la ayuda humanitaria para Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica con escasez de alimentos y medicinas, es lo más importante en este momento y pidió a sus simpatizantes mantenerse en las calles con movilizaciones que serán anunciadas próximamente.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado en reiteradas oportunidades el ingreso de una ayuda humanitaria para el país porque asegura que eso solo dará pie a una intervención extranjera, especialmente desde Estados Unidos, país que anunció la semana pasada 20 millones de dólares en ayuda para el pueblo venezolano.

Guaidó pide a soldados expulsar al ELN de la frontera

"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.

En el mensaje a los soldados les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente "que respeten la Constitución" y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.

"Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela", subrayó Guaidó, reconocido por una treintena de países como presidente interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia e Israel, así como el Parlamento Europeo.

En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional actúa también en Venezuela.

El anterior comandante de las fuerzas militares de Colombia, general Alberto Mejía, aseguró en febrero pasado que los máximos líderes del ELN están en Venezuela, por lo que no pueden lanzar operativos contra ellos y deben golpear a cabecillas "de segunda o tercera fila.

Unión Europea le da 90 días a Maduro para que convoque a elecciones presidenciales en Venezuela