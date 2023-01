Juan Guaidó denunció que uniformados de Maduro ingresaron a su casa

“No lo lograron, no van a lograr quebrar a esta familia que solo está al servicio”, dijo al llegar a su residencia y constatar que todo estuviera bien.

El líder opositor hizo público, este jueves, que fuerzas especiales de seguridad allanaron su residencia para intimidar a su familia, y responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro de su seguridad.

“En este momento el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana) está en el apartamento de mi esposa, Fabiana. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro por la integridad de mi hija que allí se encuentra”, informa Guaidó en un acto público en el que presentaba el ‘Plan País’ en Caracas.

"El FAES está en mi casa, preguntando por Fabiana. En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar", asegura.



En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) January 31, 2019