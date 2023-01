Juan Guaidó exige respetar la vida de los agentes del Sebin que lo retuvieron

“Aquí nadie es verdugo en este país”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional al cuestionar si “gobierna o no gobierna el régimen” de Nicolás Maduro.

“Si están detenidos hay que saber y llegar al fondo de esto", dijo.

“Exijo como presidente del Parlamento que se respete la vida y los derechos humanos de todo funcionario. Aquí nadie es verdugo en este país”, declaró en entrevista con Noticias Caracol.

Asimismo, pidió que se den “explicaciones de la cadena de mando de quién dio la orden, la contraorden (de su breve captura). ¿Gobierna o no gobierna el régimen?”.

Guaidó fue retenido el domingo por funcionarios del servicio de inteligencia (Sebin) cuando se desplazaba por la autopista que conecta a Caracas con el costero estado de Vargas, de donde es natural.

El diputado, que presidió un cabildo abierto ante unas mil personas, señaló entonces que habló de "reconciliación" a los agentes que lo detuvieron y que finalmente lo liberaron tras una media hora.

En contexto:

“Nosotros no tenemos miedo, los que tienen miedo están en Miraflores”: Juan Guaidó Pero el Gobierno de Nicolás Maduro señaló instantes después de la detención del opositor, que se conoció por un video que circuló en las redes sociales, que el incidente era un "falso positivo", al tiempo que informó que procedió a la destitución de los involucrados.

En una declaración al canal estatal VTV, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la detención del diputado fue un acto "unilateral" perpetrado por funcionarios que se prestaron "para que se instalara este show", y adelantó que las autoridades van a "averiguar y establecer" responsabilidades al respecto.

Le puede interesar:

Gobierno Maduro destituyó a agentes que detuvieron a Juan Guaidó en un procedimiento "irregular" Pero Guaidó dijo que, "en cualquier motivo", lo que ocurrió durante su breve detención fue una situación de "orden-contraorden" que puso de manifiesto que el Gobierno de Maduro no tiene el control de las fuerzas policiales del país.

La detención del jefe del Parlamento venezolano ocurrió en medio del nuevo capítulo de tensión política entre la oposición -que controla el Parlamento- y Nicolás Maduro, que juró el jueves un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen el antichavismo y parte de la comunidad internacional.

En ese sentido, Guaidó solicitó la semana pasada ayuda a los militares, la ciudadanía y la comunidad internacional para acabar con lo que consideró es la usurpación de la presidencia por parte de Maduro -en el poder desde 2013-, quien por su parte ya desestimó estas acciones y aseguró que seguirá en el cargo al menos hasta 2025.