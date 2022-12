Juan Hernández, ratificado como ganador de elecciones presidenciales en Honduras

La noche del lunes los miembros del Tribunal ya habían señalado que los resultados eran irreversibles.

De acuerdo con el Tribunal, Hernández del Partido Nacional, recoge el 35,26% de los votos y la candidata Xiomara Castro del opositor partido LIBRE tiene el 29,14%.

Castro, que se había proclamado presidenta el mismo domingo y desde entonces guardaba silencio, compareció en la emisora Radio Globo y denunció que "hubo fraude... Sabemos que hubo grandes irregularidades".

La candidata, que habló junto a su esposo y coordinador general del partido LIBRE, Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de estado en 2009, explicó que su silencio de días se debió a que "no podía denunciar nada sin datos específicos, sin pruebas".

Castro convocó a una rueda de prensa para el viernes para mostrar las que pruebas que, dijo, "están en nuestro poder".

Manuel Zelaya, llamó a sus partidarios a "una gran manifestación pública" en Tegucigalpa para el sábado e insistió que defenderán el voto persona a persona y en la naturaleza pacífica de su movimiento.

El candidato del partido Anti Corrupción, que obtuvo el 14% de los votos, ha impugnado oficialmente el resultado de las elecciones, no así LIBRE que pese a las declaraciones públicas de sus dirigentes no ha presentado denuncia formal ante las instituciones competentes.

LIBRE ha utilizado la misma argumentación para defender la idea de que se ha producido un fraude desde el mismo domingo de las elecciones.

El Tribunal Supremo Electoral ha apartado el 20% de las actas, los documentos en los que se recoge el conteo de cada mesa, debido a irregularidades.

Según LIBRE es en ese 20%, donde radica el fraude.

Pero José Antonio de Gabriel, subjefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Honduras dijo a The Associated Press que "el 20% de las actas que han sido en cuarentena porque tienen inconsistencias proceden de todo el país y representan el mismo universo estadístico que los resultados escrutados hasta ahora". Añadió que "si representan el mismo universo, representan los mismos resultados".

También explicó que "los partidos tienen copias de los originales y pueden compararlas con las que publica el tribunal. Si existiera un problema de actas modificadas... podría demostrarlo con total facilidad".

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), hicieron públicos el martes sus informes, en los cuales reconocen las elecciones como transparentes pero señalan irregularidades.

El jefe de la misión de la OEA, Enrique Correa señaló como "anomalía grave detectada que se entregan a los fiscales de las mesas electoral credenciales en blanco, algo que no soporta ningún estándar internacional" y la Unión europea detectó "serios indicios" de tráfico de las mismas".

La Unión Europea también señaló que "el censo electoral no es preciso ni fiable", que "el Tribunal Supremo Electoral no siempre impuso plazos y retrasó decisiones importantes" y que la campaña electoral es "larga, costosa, desigual y poco transparente en su financiación".

El triunfo de Hernández ha sido reconocido por varios países vecinos como Nicaragua y Costa Rica.