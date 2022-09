Juan Manuel Santos recordó el jocoso percance que sufrió cuando se reunió con la reina Isabel II

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos fue el único mandatario de este país que fue recibido en un acto oficial por la reina Isabel II . El encuentro se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2016 en el Palacio de Buckingham .

Santos fue homenajeado por parte de las tropas reales y posteriormente recibido por la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte.

Publicidad

Esa visita deparó momentos gratos y jocosos, tal como lo recuerda Juan Manuel Santos: “Yo siempre me espero a lo último para ponerme los pantalones y la chaqueta para que no se arruguen. Eran unos pantalones que no me entraban, pues eran unos pantalones de alguien más delgado y alto que yo”.

Narró que faltaban solo 10 minutos para su encuentro con la reina y el vestuario no estaba listo: “Entonces entré en pánico. Mi edecán salió y vio al jefe de protocolo nuestro, del Palacio... los pantalones me quedaron perfectos, no tuve tiempo para la foto, pero llegué a la hora precisa para bajar con la reina al banquete”.