Jueces y fiscales españoles, involucrados en escándalo sexual con menores en Cartagena

Los delató una explosiva declaración de Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia de ese país y quien estuvo con ellos en la Heroica.

El portal moncloa.com filtró una conversación que sostuvo Delgado, durante una comida en España, con el exjuez Baltazar Garzón, el comisario José Manuel Villarejo y mandos policiales.

Cuando estaban en manteles, según moncloa.com, la ahora ministra soltó la siguiente bomba: reveló que jueces, miembros del Tribunal Supremo y personas de la Fiscalía General del Estado tuvieron encuentros con menores durante un evento internacional realizado en la ciudad colombiana de Cartagena.

Así empieza la narración:

Delgado: “Tenemos un viaje a Cartagena de Indias y vamos una magistrada de la Audiencia Nacional...”

Mando policial: “¿Hicisteis algo?”

Delgado: “No, calla, calla. De chicas iba la magistrada esa y yo. Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué y de tal, de la Fiscalía General, catedráticos”

La ministra, que para entonces era fiscal, asegura que sus compañeros trataron de esquivar su compañía.

Delgado: “Y estos tíos, ‘missing’ en combate. Y vamos nosotras dos, disolutas, y me decía esta: ‘vámonos a comprar esmeraldas y bueno, si tú quieres, vamos y tal y cual”. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos ‘sentadicas’ las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General…”

Mando policial: “Con 17 años, eh..”

Delgado: “¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto”

Mando policial: "Nosotros, lo primero que preguntamos es si votan. Y si votan… tras"

Delgado: "Y las explicaciones: camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no sé qué".

Para la moncloa.com, este escándalo pone en evidencia el objeto de algunos viajes que organizan jueces y magistrados españoles a otros países.