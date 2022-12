‘Juego de la ballena azul’ desde Colombia estuvo a punto de causar suicidio de niña en Argentina

Intenso rastreo en redes sociales permitió detenerla cuando iba a tomar la fatal decisión. Policías la hallaron con cortes en los brazos y sangrando.

De acuerdo con la Policía Federal de Argentina, tras una advertencia de Interpol, se desató un operativo contra el reloj. La búsqueda se dificultó porque la menor usaba un perfil falso con nombre masculino.

Según una fuente de la Policía, citada por el periódico Los Andes, a la joven la amenazaban con hacerle daño a sus seres queridos si no obedecía.

“La adolescente vivía un verdadero calvario: al entrar en el juego comenzó a recibir ciberacoso, con graves amenazas contra la integridad física de su familia. Una cuenta de Colombia le aseguraba que, si no hacía lo que le ordenaban y lo mostraba, sus seres queridos iban a sufrir las consecuencias”, indicó un comunicado las autoridades recogido por el medio gaucho.

La menor fue internada en el Centro Integral Provincial de Atención en Urgencias del Adolescente, en la población de Guaymallén, debido al impacto psicológico que le causó la terrible experiencia.

Conozca más sobre el llamado ‘reto de la ballena azul’.

