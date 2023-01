Juego sexual entre dos amigas terminó con una de ellas en la cárcel y la otra con 17 puñaladas

“Perdón princesa”, susurraba la agresora mientras atacaba a su víctima, que estaba amarrada de pies y brazos en una cama.

Ha pasado un año desde el cruel ataque y Sarah Holden, la afectada, aún no sabe por qué su mejor amiga de la infancia, a quien conocía desde los 7 años, intentó asesinarla con tanta sevicia como lo trató en ese trágico fin de semana.

Sarah se encontró con Shauna después de un tiempo sin hablarse. Empezaron a beber y de repente surgió un beso. “Fue una locura porque nunca me había gustado Shaunna. La amaba de una manera muy diferente, pero algo simplemente me sobrevino y no pude contenerme”, relató Sarah.

Después del beso le preguntó si estaba segura, y su amiga simplemente la tomó de la mano y la llevó a una habitación. Tras recostarla en una cama, le dijo que si podía atarla, a lo que Sarah accedió sin problema.

Pero lo que siguió no fue una escena erótica ni mucho menos, sino un macabro intento de homicidio que, si bien no terminó con la vida de Sarah, sí la dejó con graves heridas que hasta ahora es capaz de revelar.

Sarah estaba sometida en la cama con las cuerdas de las batas de baño y su amiga regresó a la habitación con un enorme cuchillo.

El ataque de Shauna le generó a Sarah una hemorragia interna, cerca del corazón. Un pulmón resultó perforado y le tomaron más de 50 puntos de sutura en el rostro. Una de las cortadas afectó las cuerdas vocales, al punto que su voz no volvió a ser la misma.

Aquí puede ver las fotografías de cómo quedó la joven:

Después de lo ocurrido, a Sarah solo le interesa saber por qué su amiga de la infancia la torturó de esa manera. Inclusive manifestó a The Sun que quiere confrontar en la cárcel a Shauna, quien cumple una condena de por vida tras admitir el intento de asesinato.

"Me han dejado con mi propia cadena perpetua. Tengo un cuerpo roto, nervios destrozados y sueños rotos", puntualizó Sarah.