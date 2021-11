Juez consideró “no apropiado” enviar a prisión a un violador y le dio libertad condicional

Christopher Belter, de 20 años, fue declarado culpable de violación y abuso sexua l. No obstante, un juez consideró que no era apropiado enviarlo a prisión y lo sentenció a libertad condicional.

Puede ver: Joven de 16 años denuncia haber sufrido agresión sexual por parte de 400 hombres

El juez del condado de Niagara, Estados Unidos, Matthew Murphy, condenó a Belter a ochos años de libertad condicional y también deberá registrarse como un delincuente sexual, según informó el medio local WKBW.

“Medité, no me avergüenza decir que realmente recé para saber cuál es la sentencia apropiada en este caso. Porque hubo un gran dolor, hubo un gran daño y hubo múltiples delitos cometidos en el caso. Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial es inapropiada, así que voy a sentenciarlo a libertad condicional”, afirmó el juez Murphy.

En 2018, Belter fue denunciado y acusado de violación en primer grado, tercer grado y abuso sexual contra cuatro adolescentes de 15 y 16 años cuando él tenía 17 en el condado de Lewiston.

Había sido declarado culpable de estos delitos y recibió una sentencia de dos años de libertad condicional, por lo que sería tratado como un delincuente juvenil si cumplía dicho fallo.

No obstante, el juez Murphy dictaminó que el implicado sería acusado como un adulto y se le negaría su estatus de delincuente juvenil por su “incumplimiento documentado” de la condena anterior.

El sentenciado dijo en la audiencia que siente una “profunda vergüenza y arrepentimiento” de sus acciones.

“Espero que cada uno de ustedes pueda cerrar la herida que hice. Sin embargo, sé que quedará una cicatriz que servirá como recordatorio de la maldad de esa noche”, añadió.

Por su parte, el abogado de una de las víctimas, Steve Cohen, dijo estar indignado y decepcionado por la sentencia. “No se hizo justicia'', manifestó.

“Es un privilegiado, viene de familia de dinero. Él es blanco. Fue sentenciado como un adulto, apropiadamente, que un adulto se salga con la suya con estos crímenes es injusto”, agregó el abogado.

El sentenciado deberá permanecer en el condado de Niágara, tener un empleo o estudio de tiempo completo, vivir con sus padres y no puede tener contención con menores de 18 años, entre otras condiciones.

Asimismo, el próximo 2 de diciembre, deberá acudir a una audiencia donde se decidirá si es un delincuente sexual de grado uno, dos o tres.