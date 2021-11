Jueza absuelve a padre procesado por darle una nalgada a su hija para "corregirla"

Una juez de Almería, España, absolvió a un padre que se enfrentaba a una condena de nueve meses de prisión y a una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años a petición de la Fiscalía por un delito de lesiones en el ámbito familiar, por darle una nalgada a su hija de 13 años para "reprenderla".

La sentencia declara que sobre las 12:00 horas del 16 de febrero de 2020 el acusado se encontraba con la niña y sus otros dos hijos menores de edad en su casa.

Según el fallo, en ese momento golpeó a su hija en el glúteo para "reprobar el comportamiento inadecuado" que estaba teniendo con uno de sus hermanos.

Para la juez, no ha quedado acreditado que a consecuencia del golpe la menor sufriera lesiones, en concreto tres erosiones, que requirieran de asistencia médica y tardaran tres días en curar.

El acusado reconoció haber dado "un cachete en el culete" a su hija porque la vio mordiendo a uno de sus hermanos, afirmando que lo hizo para "corregirla" y añadiendo que no creía que el golpe "fuera de suficiente intensidad para causarle lesión".

Explicó que al cabo de una hora llegó la Guardia Civil y que pensaba que su hija lloraba de "impotencia" porque la había mandado a su habitación, negando que la hubiese agredido en otras ocasiones.

La menor denunció a su progenitor acompañada de su madre.

La juez explicó que la menor denunció a su padre un par de horas después de este episodio acompañada por su madre, asegurando que este la había golpeado en el glúteo "enfurecido" y que la había lesionado.

La niña añadió que se había ido a su cuarto y llamado al 112. Insistió en que su progenitor le había quitado el móvil al darse cuenta de eso.

La actual pareja del acusado corroboró la versión de este y añadió que, salvo en esta ocasión, nunca lo había visto pegarles a sus hijos.

La médico forense indicó, por su parte, que las erosiones podían producirse, por ejemplo, por arañazos, pero que no eran "compatibles con una palmada o azote en la nalga".

La juez consideró así que "se trata de un simple acto de represión de una conducta previa impropia, de un cachete que no ha provocado lesión, propinado por el acusado a su hija en una situación aislada y puntual, que no merece en este supuesto, considerando el contexto y la forma en que se ha producido y, en particular, la acción realizada por la propia hija, reproche punitivo y sanción penal".