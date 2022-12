Jueza reduce indemnización de Samsung a Apple

Las dos rivales más grandes y más enconadas en el mercado de los teléfonos inteligentes tendrán que sobrellevar otro juicio después que una jueza federal fallara que el jurado calculó mal casi la mitad de la indemnización de mil millones de dólares que Samsung Electronics debía pagar a Apple Inc. por infracción de patentes.

La jueza federal Lucy Koh eliminó 450 millones de dólares del veredicto y ordenó un nuevo juicio para reconsiderar los daños relacionados a 14 productos de Samsung, incluidos algunos de su línea Galaxy de grandes ventas que los jurados determinaron en agosto utilizaban tecnología de Apple sin autorización.

Koh dijo que los jurados en el juicio de tres semanas no siguieron adecuadamente las instrucciones que les había dado para calcular algunos de los daños.

Concluyó también que se cometieron errores para determinar la fecha en la que Apple avisó por primera vez a Samsung sobre las presuntas infracciones a las patentes correspondientes al iPhone y el iPad, aparatos que han marcado una tendencia en el mercado.

"Nos complace que la corte decidiera quitar 450.514.650 dólares a la indemnización que había concedido el jurado", dijo la portavoz de Samsung, Lauren Restuccia.

Koh no desechó las conclusiones subyacentes del jurado de que poco más de una veintena de productos Samsung infringieron las patentes que Apple utilizó en el desarrollo de productos como el iPad y el iPhone. El nuevo jurado sólo tendrá la tarea de determinar la deuda de Samsung a Apple.

Apple declinó hacer declaraciones sobre el fallo de Koh, que todavía dejó a Samsung con una deuda de poco menos de 599 millones de dólares. La jueza dijo que el tabulador probablemente aumentaría una vez que se emitan fallos en las apelaciones de ambas compañías.

Apple pretende que se le indemnice con una cantidad mayor y Samsung que se deseche el caso por completo en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, con sede en Washington D.C., que se ocupa de todas las apelaciones relacionadas con patentes. El nuevo juicio para recalcular los daños también podría incrementar la indemnización.

San Francisco (EE. UU.)