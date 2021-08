Jueza redujo pena a agresor sexual porque el ataque duró “solo” once minutos

Gran indignación ha causado en Basilea, Suiza, la reducción de pena a un violador bajo el argumento de que la agresión sexual había durado once minutos y no más. La jueza encargada de la sentencia también señaló que la víctima no había sufrido heridas graves.

La rebaja de pena provocó que unas 500 personas se manifestaran el pasado fin de semana ante al Tribunal de Apelaciones. Mujeres en su mayoría gritaron arengas como “¡Once minutos son once minutos de más!”.

#BS0808 11Schweigeminuten als Anklage gegen das Skandalurteil. 11 Minuten dauerte die Vergewaltigung. Laut dem "Gericht" eine kurze #Vergewaltigung pic.twitter.com/dsK5Mi5lWb — element (@__investigate__) August 8, 2021

Miriam Riegger, abogada de la víctima de agresión sexual, recalcó que "un 'no' es un 'no' y debe ser aceptado, independientemente del estilo de vida de la víctima".

Así fue la agresión sexual

La situación se remonta a febrero de 2020. La víctima de agresión sexual regresaba a casa después de departir en un club nocturno y fue abordada por dos sujetos, un adulto de 32 años y un menor de edad que la ultrajaron.

La condena contra el adulto empezó con 51 meses de prisión tras haber sido hallado culpable, pero después el Tribunal de Apelaciones redujo la condena a 36 meses. También se decretó que pasara solo año y medio en la cárcel y que el resto de la pena podría purgarla afuera, bajo libertad condicional.

Como se mencionó anteriormente, esta decisión se tomó bajo el argumento de que la agresión sexual había durado "apenas" once minutos, que no le habían provocado graves heridas a la víctima, que ella supuestamente había enviado “señales a los agresores” y que “jugó con fuego”.

La encargada de emitir estas justificaciones absurdas fue la presidenta del tribunal Liselotte Henz. Marcel Colomb, abogada de la mujer agredida, recalcó que es inaceptable si quiera insinuar que hubo complicidad de la víctima: “Un 'no' es un 'no' y debe ser aceptado”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320