Jueza supuestamente se besó con un condenado a cadena perpetua por homicidio

Un escándalo se desató en Argentina por un video en el que una jueza, identificada como Mariel Suárez, supuestamente se besó con un condenado a cadena perpetua en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, provincia de Chubut, según medios de ese país.

Las imágenes se hicieron virales y muestran a ambas personas sentadas en el suelo y el momento en que la jueza, que está de espaldas a la cámara, se acerca al sujeto, quien también se le aproxima, y aparentemente se dan un beso.

El hombre, según indicó el medio de comunicación Ámbito , se llama Cristian ‘Mai’ Bustos, sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato de su bebé de 9 meses y el de un policía que trató de capturarlo cuando estaba prófugo en 2009.

Ante el revuelo que el video causó, de acuerdo con Ámbito, la jueza que supuestamente se besó con un condenado dio su versión sobre lo sucedido.

"Yo estaba haciendo un trabajo académico… Me produce lástima las personas que analizan imágenes fuera de contexto", aseguró Suárez, quien argumentó que su objetivo es escribir un libro sobre la historia del asesino y su familia.

El medio detalló que a Mariel Suárez, quien es jueza penal de Comodoro Rivadavia y ahora se encuentra sancionada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, se le vio también compartiendo mates y tomándose selfis junto a Bustos.

"No soy tonta, yo sé que en los lugares de detención hay cámaras. No voy a ir a exponerme con algo que no es cierto", señaló.

En diálogo con C5N , esta jueza que supuestamente se besó con un condenado fue más enfática al negar los señalamientos y entregó más detalles.

"No nos besamos, lo que hacemos es hablar de una manera tranquila, sigilosa, en secreto, porque sabíamos que estaban las cámaras y sabíamos que nos podían escuchar", sostuvo la magistrada, tras indicar que se sentó en el piso, habló con la persona, le mostró la tapa del libro, le contó de qué se iba a tratar.

De acuerdo con el reporte de Ámbito, Mariel Suárez aclaró que Bustos "estaba muy contento y efusivo" por la propuesta de participar en la publicación e insistió en que, según lo que muestra el video, "no es una relación sentimental y tampoco es un beso".

Finalmente, aseguró que presentará todas las constancias que acreditan su versión sobre los hechos, registrado el 29 de diciembre de 2021.