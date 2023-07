Jugador que pateó a un árbitro en la cabeza se quitó la vida: "Hasta aquí llegué"

Williams Alexander Tapón, un jugador de 24 años que golpeó brutalmente a un árbitro durante un partido de fútbol en Sarandí, Argentina, se quitó la vida. El joven era buscado por las autoridades tras la agresión en contra del réferi.



De acuerdo con medios locales, el sábado pasado, durante un partido en el Club Estación 98, Williams atacó al árbitro, identificado como Cristian Ariel Paniagua, debido a que este expulsó a uno de sus compañeros, Emmanuel Arse.

El deportista le propinó dos puñetazos al juez y, momentos después, Arse lo tiró al suelo y ambos jóvenes empezaron a darle patadas. El árbitro interpuso una denuncia contra los jugadores ante la Comisaría número 4 de Sarandí.

Williams Alexander Tapón, de 24 años, fue encontrado sin vida en las vías del tren en Buenos Aires.



El sujeto se habría disparado en la cabeza tras conocer que seria procesado por el delito de intento de homicidio.



De acuerdo con El País Argentina, Paniagua mencionó que los futbolistas estaban bebiendo alcohol antes del partido. "No midió las consecuencias, (Williams) me pudo haber matado. Me pude comunicar con él, pero no hubo una respuesta favorable de su parte. No pidió perdón", sostuvo el árbitro.

No obstante, horas después de la denuncia, Williams fue encontrado muerto y con un disparo en la cabeza. Según la Fiscalía de Sarandí, el futbolista se quitó la vida: "Se suicidó con un arma de fuego en las vías del ferrocarril, entre las calles General Paz y Heredia".

La hipótesis del suicidio estuvo reforzada por algunos mensajes que Tapón envió a su familia. De acuerdo con El Clarín, el joven escribió: "Hasta aquí llegué, me voy con la vieja", haciendo referencia a su madre, quien murió meses atrás.



Por su parte, la familia del joven afirmó que este se suicidó por culpa de la "presión de los medios" y porque Paniagua le había exigido 300.000 pesos argentinos (4.450.000 pesos colombianos) para levantar la denuncia.

"Sufrió mucha presión durante el día, él inclusive accedió a las cámaras de televisión a pedir disculpas y a contar lo que había pasado. Lo único que hicieron fue exponerlo, lo juzgaron todos. Sí, reaccionó violento, pero imagino que todos los que están mirando la televisión alguna vez reaccionaron mal", expresó una hermana de Williams a noticias C5N.

Sin embargo, el árbitro negó dichas afirmaciones: "Yo no quería que el pibe se hiciera algo. Hablamos, pero no le pedí plata. Solo esperé que salga de su corazón un ‘loco, ¿sabes qué?, me confundí, discúlpame".