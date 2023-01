Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo y mantiene en vilo a España

Jugaba en un terreno cercano a donde sus padres almorzaban cuando sufrió el accidente. Rescatistas solo han encontrado una bolsa de dulces que cargaba.

El suceso ocurrió en la tarde del domingo en la localidad malagueña de Totalán y, desde entonces, los efectivos están trabajando para intentar acceder al fondo del pozo, un orificio de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de ancho.

Actualmente, los trabajos se centran en acceder con una cámara para visualizar dónde se encuentra el pequeño, que hasta ahora no ha sido localizado, y también intentan averiguar si hay agua en el fondo del agujero.

No se trata solo de llegar hasta el fondo del pozo, sino de "conservar el hueco por el que se debe rescatar" al niño, por lo que no se desecha ninguna alternativa, explicó María Gámez, subdelegada del Gobierno en la provincia de Málaga.

En las últimas horas, los efectivos han hallado una bolsa de golosinas y también han extraído un vaso del pozo.

Los papás del niño "se encuentran destrozados" y están siendo atendidos desde primera hora por un equipo de psicólogos. Ya habían perdido a otro hijo hace dos años por un infarto.

En contexto:

