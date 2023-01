Julio Borges se defiende ante acusaciones de haber participado en presunto ataque a Maduro

El diputado aseguró que las declaraciones de Juan Requesens, en las que lo vincula, son producto de “una sobredosis de miedo”.

“Si yo volviera a Venezuela inmediatamente estaría no en la justicia venezolana, porque en Venezuela no hay justicia, sino estaría secuestrado por la banda de malandros que gobiernan el país”, asegura Borges.

Según el diputado, “no es la primera vez que Nicolás Maduro me culpa” de un supuesto atentado.

“En el año 2015 también me culparon de que yo iba a sobrevolar, de Colombia a Venezuela, en unos aviones tucanos para bombardear Caracas, piloteados por mí. Maduro ha hecho 22 denuncias de magnicidios y de ataques contra él”, añade.

De igual forma, Borges se refirió a la situación que está viviendo el diputado Juan Requesens y asegura que el gobierno de Maduro le está violando sus derechos humanos y está forzando su testimonio contra él.

“Se está aprovechando de esto para inyectarle una sobredosis de miedo al país, pero el problema de Venezuela sigue igual por más que lo quieran tapar”, afirma.

Familia de Juan Requesens dice que su confesión fue hecha bajo coacción Sin embargo, ve una luz de esperanza con el nuevo gobierno de Colombia. Borges ya se reunió con el canciller Carlos Holmes Trujillo y la vicepresidenta Marta Lucía Ramirez y aspira a hacerlo con el presidente Iván Duque.

“Seria para mí un honor poder plantearle a él los temas de Venezuela y poder hacerlo como he tenido el privilegio con muchos presidentes de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, pedirle que nos siga ayudando en el tema”.

El diputado dice que, desde el exilio, seguirá buscando apoyo internacional para denunciar los atropellos del régimen que conduce su país.

