Junio, el mes del orgullo gay: ¿por qué se celebra en esta época?

¡FELIZ MES DEL ORGULLO! 🏳️‍🌈



Okay...



Me llevó bastante tiempo, tenía mucho miedo, pero ahora que me he aceptado estoy muy feliz conmigo misma. No tengan miedo de descubrirse, recuerden que todos son validos, los tqm.



⭐️ ¡ESTEN ORGULLOSOS DE QUIENES SON! ⭐️#pride #Pride2021 pic.twitter.com/dAx8iBRDO6