Justicia alemana liberó bajo fianza a Carles Puigdemont y descartó delito de rebelión

El tribunal anunció que sí tramitará la solicitud de extradición por malversación de fondos en contra del exmandatario catalán.

Carles Puigdemont fue dejado en libertad bajo fianza por la audiencia territorial de Schweslig Holstein. El tribunal determinó que era inadmisible el delito de rebelión por el cual es procesado en territorio español.

La audiencia consideró que en el caso no se encontraron los elementos determinantes para decir que hubo “alta traición”, equivalente en la ley alemana al delito de rebelión en España.

Según el código penal alemán, debe haber amenaza de violencia o violencia manifiesta que obligue al gobierno a capitular para que haya el crimen de alta traición.

“Como iniciador del referéndum, se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta, pero estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno”, declaró el tribunal.

La justicia alemana anunció que en cambio sí se estudiará el pedido de extradición en contra del líder independentista por malversación de fondos públicos.

“Se le acusa de malversación, una acción concreta que también es punible según la ley alemana y no por sus convicciones políticas”, anunció el ente en un comunicado.

Puigdemont tendrá que pagar 75.000 euros de fianza y debe fijar su domicilio en Neumünster, ciudad del norte de Alemania, hasta que se resuelva el caso de extradición.

El tribunal también determinó que el catalán no podrá salir de Alemania y se debe presentar semanalmente ante la Policía.

Con este fallo, Puigdemont recupera la libertad luego de ser capturado en territorio alemán cuando volvía a su residencia en Bélgica tras realizar un viaje a Finlandia para dictar unas conferencias sobre el independentismo catalán.