Justicia de EE. UU. fija en 500.000 dólares la fianza al hermano del autor de la masacre de Parkland

Zachary Cruz, pariente de Nikolas Cruz, fue arrestado tras ingresar ilegalmente a la escuela donde se registró la matanza.

El detenido, de 18 años, compareció este martes ante un tribunal de Fort Lauderdale (sureste de Florida), un día después de ser arrestado por el presunto delito de entrar ilegalmente al campus del instituto Marjory Stoneman Douglas, en la citada ciudad.

Según el informe del arresto, Zachary Cruz dijo a los policías que había entrado en el campus del colegio de secundaria para "reflexionar sobre el tiroteo en la escuela y empaparse" de lo que pasó el día del tiroteo, recogió el canal Local 10 News.

La Fiscalía había pedido que la fianza impuesta a Zachary se subiera de 25 a 750.000 dólares, aunque la jueza Kim Theresa Mollica finalmente le impuso la cantidad de 500.000 dólares.

La jueza ordenó además que el acusado, quien en 2016 había sido arrestado por los delitos de "gran y pequeño robo", de los que se declaró culpable, sea puesto bajo arresto domiciliario con un monitor de GPS, en caso de que deposite la fianza.

También estableció que Zachary Cruz mantenga una distancia de una milla (1,6 km) respecto al colegio Stoneman Douglas y no regrese al condado de Broward, con la sola excepción de comparecer en la corte o hablar con sus abogados.

También falló que el joven se mantenga a una distancia de al menos 500 pies (1,52 metros) de cualquier escuela o guardería y no mantenga ningún contacto directo o indirecto con su hermano.

La jueza ordenó además que las autoridades revisen la casa de Zachary Cruz en Lake Worth en busca de posibles armas o municiones antes de que pueda salir bajo fianza.

La Fiscalía señaló que Zachary Cruz mantuvo conversaciones "perturbadoras" con su hermano Nikolas en las que le dijo lo "popular" que éste era ahora y le apuntó la posibilidad de abrir un club de fans.

La Oficina del Alguacil del condado de Broward indicó este lunes que las cámaras de seguridad grabaron a Zachary cuando "traspasó todas las puertas y entradas cerradas y circuló con su patinete por el recinto de la escuela", según los canales de televisión de Miami.

Nikolas Cruz, exalumno de la secundaria de Parkland, una ciudad residencial cercana a Fort Lauderdale, llegó el 14 de febrero en un Uber al centro escolar con una maleta en la que llevaba un fusil de asalto.

Una vez en el interior de uno de los edificios de clases sacó el arma y comenzó a disparar indiscriminadamente. Diecisiete personas, catorce de ellas alumnos, murieron a causa de los disparos.

Cruz fue detenido poco tiempo después a la salida de una hamburguesería y confesó a la policía que había sido él quien disparó en la escuela.

Nikolas Cruz enfrenta 17 cargos por asesinato premeditado y otros tantos por intento de asesinato, por los que puede ser condenado a muerte.

Él y Zachary, al que se vio llorando en la audiencia a la que compareció Nikolas el pasado 14 de marzo, son hermanos adoptivos.

Roger y Lynda Cruz los adoptaron, pero el padre murió cuando eran niños y la madre falleció en noviembre pasado, y ambos quedaron a cargo de una familia amiga.

Cruz se ha declarado "en silencio" ante los cargos que se le imputan, pero la jueza Elizabeth Scherer dispuso declararle no culpable.

El estado de Florida anunció el pasado martes que pedirá la pena de muerte para Cruz.

