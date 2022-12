Justicia de Francia rechaza la ‘Ñ’ y desata pelea por la emblemática letra del idioma español

La disputa jurídica empezó cuando un tribunal del norte del país galo obligó a una familia a cambiar el nombre de su hijo.

La decisión fue tomada en un despacho judicial del norte de Francia, donde se determinó que una pareja que había bautizado a su hijo “Fañch” debía cambiarle el nombre.

El nombre es de origen Breton y la pareja compuesta por Christophe y Lydia Bernard, originarios de la Bretaña Francesa, debieron reemplazar la letra en disputa por una ‘n’.

“La ñ es un signo foráneo y no tiene cabida en los actuales registros de Francia. El principio según el cual el nombre del niño es elegido por su padre y su madre debe conocer límites, en particular cuando se trata de utilizar un signo fonético no reconocido por la lengua francesa” dictaminó el tribunal de Quimper.

Desde que nació en el mes de mayo, Fañch ha tenido problemas con su nombre. En primera instancia a su familia le fue impedido registrarlo con la letra ñ, pero gracias a la presión mediática este fue inscrito con su nombre original. En esta ocasión, la justicia francesa ha sido la encargada de cambiar el nombre del bebé.

El consejo cultural de la región de Bretaña ha sido uno de los primeros en rechazar el fallo: “Aunque haya desaparecido hoy de la escritura francesa normalizada, (la ñ) formó parte de los genes de la lengua francesa y está viva en las tradiciones escritas como las bretonas y vascas, lenguas patrimoniales reconocidas por la Constitución”.