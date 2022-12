Kanye West confirmó que se está preparando para ser presidente de EE. UU.

Durante una entrevista con Vanity Fair, el rapero Kanye West reiteró su intención de lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos en 2020.

"Definitivamente... Pero tengo que investigar mucho, además debo madurar también", afirmó el cantante a la publicación.

El también diseñador de modas sorprendió al mundo en la pasada entrega de los MTV Video Music Awards con el anuncio de su aspiración.

En ese momento se creyó que fue un comentario para amenizar la gala pero West se encargó de mostrar que es un firme propósito

"Me quedan cinco años para empezar mi campaña presidencial y tengo tanto que estudiar, tanto que crecer. Mi papá tiene dos maestrías. Mi mamá tenía un doctorado y trabajaba en Operation PUSH. De alguna manera, entre más creativo soy, más cerca me siento del niño que era antes", confesó.

Aunque el esposo de Kim Kardashian se centrará en su formación, dejó claro que no dejará de lado sus proyectos musicales y que buscará la forma para alternar ambos campos. Eso sí, pidió que no se le catalogue como un político.

"Odio la política. No soy un político. Me importan la verdad y los seres humanos. Solo quiero que todos ganen, es lo único que puedo decir, y creo que yo puedo ganar", dijo.