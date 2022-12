Keniana de 78 años comienza la educación primaria para aprender inglés

"Siento que no me expreso como me gustaría cuando hablo con los amigos que vienen a visitar a mis hijos. Me gustaría hablar con ellos directamente", indicó la nueva alumna de la Escuela Primaria de Obambo al diario Daily Nation.

Su hijo George, quien la acompañó a su primer día de colegio, el pasado día 20, confirmó que su madre "siempre dice cuánto admira el inglés y se emociona cuando oye a la gente conversando" en ese idioma.

Publicidad

Vestida con el uniforme azul de la escuela y con la cabeza rapada (método estándar que se utiliza en muchos colegios africanos para evitar los piojos), Ongango Ololo comenzó las clases la semana pasada, pero ya se ha perdido dos días de escuela por enfermedad.

"No fue sencillo dejar que fuera a la escuela. Al principio pensábamos que era una broma -explicó su hijo-, pero insistió. Le preguntamos cómo sobreviviría en el aula, ya que fuma, y ella prometió abstenerse mientras estuviera en clase".

"No tuvimos más remedio que cumplir sus deseos", apuntó el vástago de la estudiante más adulta del centro.

El ingreso de Ongango Ololo también fue un reto para los profesores, que tuvieron que posponer una semana su llegada a las aulas para preparar una estrategia educativa.

Publicidad

"Es un caso único. Tenemos que diseñar un plan para un alumno tan anciano", señaló el director del centro, Joseph Mulo.

Viuda desde 2002 y madre de cinco hijos, Ongango Ololo ha descubierto que una buena educación puede hacerle llegar lejos tras el ascenso del "joven" Uhuru Kenyatta, de 51 años, a la presidencia del país en las elecciones del pasado 4 de marzo.

Publicidad

"Uhuru no es un anciano (sinónimo de sabiduría y motivo de respeto en muchas sociedades tradicionales africanas), pero ha llegado a ser el cuarto presidente del país porque tiene estudios. Es una indicación muy clara de que una persona no puede llegar lejos en la sociedad sin educación", agregó la nueva estudiante.