Kutoo, la protesta de las japonesas contra los tacones

Cansada de la obligación de usar este tipo de zapatos en su trabajo, una mujer inició la campaña. Ya se han unido más de 20 mil personas.

Todo empezó por una queja que hizo Yumi Ishikawa en sus redes sociales, en la que fustigaba la obligación de usar tacones en su empleo de medio tiempo en una funeraria. La respuesta fue abrumadora: decenas de mujeres se sintieron identificadas y descargaron su inconformidad con esta convención social japonesa.

"Los pies me molestan mucho cuando debo estar de pie con los tacones. A veces la espalda también me duele. Esas son algunas de las desventajas”, explica Yui Mori, empleada de una empresa manufacturera.

"Me siento libre y relajada cuando llego a casa y me quito los zapatos altos. Me lastiman los pies", afirma, por su parte, Yumi Tanaka, residente de Tokio.

Ishikawa supo que debía hacer algo, así que inició una campaña que bautizó Kutoo, expresión que juega con las palabras "kutsu", que significa zapato, y "kutsuu", que es dolor en japonés. Además, se inspira en el eslogan feminista #MeToo.

"Deben darse cuenta de que existe una profunda discriminación sexual. Debemos estar enojadas por esto. Pero se nos ha enseñado a vivir con esta convicción durante muchos años. Creo que es muy importante para nosotros ser conscientes de que no somos tratamos de manera justa, y tenemos que estar enojados por eso”, sostuvo Ishikawa.

Como primera medida, Ishikawa presentó una petición ante el Ministerio de Salud para que se prohíba la exigencia de uso de zapatos de tacón en los entornos laborales. Veinte mil mujeres la firmaron.

"El funcionario del ministerio indicó que nunca habían escuchado algo así y que, por primera vez, gracias a nuestra campaña se dan cuenta de que muchas personas sufren por tener que usar tacones altos", señaló la líder de la campaña.

El Ministerio de Salud japonés aseguró que está revisando la petición.