Kuwait prohíbe una película de terror por tener un actor trans no binario en el reparto

Kuwait ha prohibido una película de terror protagonizada por un actor transgénero, dijeron las autoridades a la agencia de noticias AFP el lunes, a pesar de que la película se proyecta en otras partes de la conservadora región del Golfo.

La película titulada 'Talk to Me' traducida al español como 'háblame ', se encuentra actualmente en los cines de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, presenta al actor australiano transgénero Zoe Terakes, pero no hay referencias LGBTQ explícitas en ninguna de sus escenas.

Las autoridades de Kuwait han "prohibido la proyección de la película australiana Talk to Me", cuyo estreno estaba previsto la semana pasada, dijo a la AFP Hisham Alghanim, vicepresidente de la Compañía Nacional de Cine de Kuwait.

Las razones de la prohibición "son desconocidas hasta ahora", dijo. El Ministerio de Información de Kuwait no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Los estados del Golfo Pérsico, incluidos Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos los cuales prohíben la homosexualidad, censuran rutinariamente las películas que contienen referencias LGBTQ.

Más recientemente, prohibieron la última animación de Spider-Man en junio, supuestamente por una escena que incluye una bandera del orgullo transgénero.

Terakes criticó el domingo la decisión de prohibir la película en Kuwait y la describió como "deshumanizante".

"Nuestra película no tiene temas queer", dijo Terakes en un comunicado publicado en las redes sociales. "Me he estado preguntando cómo responder a esto. Si merece la dignidad de una respuesta. Esta no es la primera película que Kuwait prohíbe. Si hay temas o escenas queer o trans en tu película, probablemente no llegue al Golfo. Lo cual es devastador y aterrador por derecho propio" agregaba.

"Soy un actor trans que consiguió el papel. No soy un tema. Soy una persona", agregó Terakes, quien se identifica como no binario y apareció anteriormente en la aclamada serie de televisión Nine Perfect Strangers.

"Kuwait ha prohibido esta película solo por mi identidad", dijo Terakes, y agregó que la medida "está dirigida y es deshumanizante y significa dañarnos".