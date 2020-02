La acusan de pagar facturas y hasta su boda con el dinero de la limosna que robó de una iglesia

Con todo tipo de artimañas, durante cinco años, malversó los fondos para sus gastos personales.

La mujer, identificada como Taisha Smith, era la responsable de administrar las cuentas bancarias de la Iglesia Bautista San Pablo en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Las sospechas aparecieron hasta junio de 2019 y la junta directiva acudió a las autoridades. En ese momento se empezó a develar su fraude.

Con base en esta denuncia, las investigaciones empezaron a demostrar, por ejemplo, que en cuatro años no pagaba completos los impuestos. También, que en un año no mostró la declaración de renta para no levantar sospechas.

La Fiscalía del condado señaló que ese dinero que no llegó a recaudo fue usado por Taisha para pagar alquiler de carros, arriendo, tarjeta de crédito, televisión por cable, facturas de celular y, lo peor, financió su boda con este dinero entregado por la comunidad a esa iglesia.

Ahora tendrá que responder por delitos vinculados a engaño, malversación de fondos, actividad delictiva informática y evasión de impuestos, entre otros. Su juicio está pendiente.