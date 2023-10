La advertencia que hizo el padre Chucho desde Israel, donde está atrapado

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, también conocido como el padre Chucho, se encuentra atrapado en Jerusalén junto con un grupo de 92 feligreses. Ellos están en medio de la incertidumbre por cuenta de la guerra que libran Israel y Hamás.



Desde un edificio y cerca de un búnker, el padre Chucho hizo una advertencia para poder regresar a Colombia.

“Si no es por nuestra embajadora Margarita Manjarrés, estarían estas personas, que son mayores, totalmente desprotegidas. Pasé de ser el guía espiritual a cuidar y proteger de ellos. No solo son colombianos, son mexicanos, de Estados Unidos, son de varios lugares. Hasta que no salga el último, no me voy yo”, aseguró en medio de una entrevista con Caracol Ahora.

El padre Chucho también hizo referencia a que varias aerolíneas les cancelaron y los dejaron a la deriva. Ellos están a la espera de volver a Colombia en un vuelo humanitario.

“Las aerolíneas Iberia, Lufthansa, que de una manera irresponsable nos cancelaron, nos dejaron a la deriva sin ninguna posibilidad, sin ninguna protección, sin darnos una posibilidad siquiera de ir a Jordania o a El Cairo”, aseguró.



En medio de la incertidumbre, el sacerdote manifestó que ha tenido tiempo para reír y compartir con sus feligreses, que llegaron hasta esa zona del mundo a realizar un peregrinaje.



Publicidad

“Estamos bien con la ayuda de Dios. Aquí nos ven, estamos bien. Hemos tenido tiempo también de reír, nos hemos alegrado en medio de la tristeza. Nos reímos de nuestras carreras y de donde nos escondemos, lloramos, pero hoy también estamos con lágrimas de alegría por las buenas noticias de la embajada", sostuvo.

En medio de la entrevista, contó que él y sus acompañantes están en un edificio que se encuentra situado a 2 minutos de un búnker y que cada vez que suenan las alarmas tienen que salir corriendo.

“Nos pegamos un susto terrible porque, cualquier cosa que pasa aquí, hay unos refugios y todos tenemos que correr y mis colombianos se me perdieron, se metieron a la cocina, yo terminé metido con los judíos y no sabía yo dónde estaban, hasta que por fin nos encontramos. Es compleja la situación en Jerusalén”, concluyó.