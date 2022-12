“La agarro de las greñas”, la ‘cátedra’ del profesor machista que causa indignación

Las imágenes se hicieron virales, paradójicamente, el Día de la Mujer. Sucedió en Guadalajara, México.

El protagonista del video viral es Ramón Bernal Urrea, quien se desempeña aún como profesor de la preparatoria No. 10 de la Universidad de Guadalajara.

A horas del Día Internacional de la Mujer, surge #LordPrepa10 para recordarnos cómo se ejerce la violencia de género https://t.co/cJGVbaronK pic.twitter.com/TXrpb6l7m5 — SDP Noticias (@sdpnoticias) 7 de marzo de 2017

Las imágenes fueron filtradas por un estudiante que las captó en pleno salón de clase. En pocas horas, el video se convirtió en tendencia bajo la etiqueta #LordPrepa10.

“Yo no sé ustedes, pero yo sí trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero. A mí si me dicen eso la agarro de las greñas, le pongo una pinche zarandeada y le digo ‘si no sabes hacer nada por lo menos abre las pinches patas, y si no te gusta agarra a tus mocosos y lárguense a la calle a ver qué chingados hacen’”, dice el docente.

La ‘cátedra’ no ha pasado inadvertida para la Secretaría de Educación mexicana, que estudia qué sanción le cabe.