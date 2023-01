“La boca es para comer”: presidente de Uganda quiere prohibir el sexo oral

El controvertido Yoweri Museveni señaló que es una práctica extranjera dañina que le causa parásitos en el estómago al que la práctica.

Yoweri Museveni lleva más de 30 años ocupando la presidencia de Uganda. En su largo mandato se ha caracterizado por sus medidas extremadamente conservadoras y autoritarias que se meten en la esfera personal de los ugandeses.

El mandatario hizo muestra de ese carácter en sus últimas declaraciones. Museveni “advirtió” al país sobre el peligro de las prácticas sexuales traídas por los extranjeros, entre ellas el sexo oral.

“La boca es para comer, no para el sexo”, declaró el mandatario al referirse sobre el “sinsentido” de esta práctica.

“Tú pones tu boca allí y puedes volver con gusanos y estos entran a sus estómagos porque van en la dirección incorrecta”, añadió, considerando el sexo oral un acto peligroso para la salud pública.

El régimen conservador de Museveni se ha caracterizado por ser de amores y odios con la comunidad internacional.

Sus 30 años de mandato han hecho a Uganda una de las naciones más estables en cuanto a estructura social, el territorio ugandés no tiene el problema de guerras civiles que sus vecinos del centro de África sufren constantemente.

De igual manera, en su gobierno, Uganda se ha convertido en el país africano con menos casos de sida gracias a su campaña ABC (abstinence, Be Faithful, Use Condom).

Pero, por otro lado, Museveni es señalado de una franca persecución en contra de los homosexuales. Tal es su rechazo a esta población, que hace cuatro años promulgó el acto anti homosexualidad. Una ley que proscribe ser gay en ese país e incluso los castiga con cárcel si llegan a descubrirlos.

También son muchas las acciones clásicas de un régimen autoritario. Stella Nyanzi, académica opositora al régimen de Museveni, fue enviada a la cárcel por calificar al presidente de ser “un par de nalgas” a través de Facebook.